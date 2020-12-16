سقوط تشيلسي في الدقيقة 95

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 02:02 مساء
بدرو نيتو مسجلا هدف الفوز في تشلسي (فرانس برس)

مني تشلسي بخسارته الثانية تواليا بسقوطه القاتل أمام ولفرهامبتون (1-2) في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، ليفشل في انتزاع الصدارة من جاره توتنهام ولو لمدة 24 ساعة قبل لقاء القمة الذي يجمع بين الأخير وليفربول على ملعب انفيلد.

وتجمد رصيد تشلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام وليفربول، ودخل الفريقان اللقاء مطالبين بالفوز، لان ولفرهامبتون سقط في آخر مباراتين له أمام ليفربول (صفر-4) وأمام أستون فيلا (صفر-1)، في حين خسر تشلسي أمام ايفرتون (صفر-1) في الجولة الماضية ليوقف الأخير سلسلة من 17 مباراة من دون خسارة للفريق اللندني في مختلف المسابقات، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واستمر غياب هداف ولفرهامبتون المكسيكي راوول خيمينيس بعد تعرضه لكسر في الجمجمة اضطره لعملية جراحية في أواخر شهر نوفمبر الماضي، في حين غاب لاعب الوسط المخضرم البرتغالي جواو موتينيو لطرده في المباراة الأخيرة لفريقه.

في المقابل، أجرى مدرب تشلسي فرانك لامبارد تبديلا وحيدا على التشكيلة التي خسرت أمام إيفرتون بدخول الجناح الأميركي كريستيان بوليسيك بدلا عن الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

ظهر الشوط الأول بالرتابة من قبل الفريقين وكانت الفرصة الأخطر لتشلسي من كرة رأسية سددها المدافع الفرنسي كورت زوما وتصدت لها العارضة في الدقيقة الأخيرة منه.

ونجح تشلسي في تسجيل هدف السبق بعد لعبة مشتركة بين الألماني تيمو فيرنر والظهير الأيسر بن تشيلويل فمررها الأخير داخل المنطقة وأطلقها الفرنسي أوليفييه جيرو بيسراه على الطاير، تصدى لها حارس ولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو لكنها أفلتت من يده وتهادت داخل الشباك.

رفع جيرو رصيده من الأهداف إلى 8 هذا الموسم في مختلف المسابقات، وظن أصحاب الأرض أنهم أدركوا التعادل عن طريق المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

لكن البرتغالي الآخر دانيل بودانس نجح في ذلك بعد مجهود فردي داخل المنطقة قبل أن يطلق تسديدة عجز في التصدي لها حارس تشلسي السنغالي برنار مندي، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ولفرهامبتون بعد مجهود فردي للبرتغالي بدرو نيتو الذي سار بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يتصدى له ريس جيمس، لكن الحكم سرعان ما عاد عن قراره بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد.

بيد أن نيتو تمكن من توجيه ضربة قاضية لتشلسي عندما استغل هجمة مرتدة سريعة وراوغ زوما قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه تابعت طريقها نحو الشباك في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 95.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

500 مشارك في مهرجان سلام ليبيا بطرابلس
رياضة محلية
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
ليبيا
إبراهيموفيتش: ميلان عليه التحلي بالشجاعة للفوز بلقب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن
ليبيا
«طباخ بوتين» يطلب استبعاده من قائمة العقوبات الأوروبية بشأن ليبيا
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لشرب الماء ساخنا