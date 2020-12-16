سقوط تشيلسي في الدقيقة 95

بدرو نيتو مسجلا هدف الفوز في تشلسي (فرانس برس)

مني تشلسي بخسارته الثانية تواليا بسقوطه القاتل أمام ولفرهامبتون (1-2) في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، ليفشل في انتزاع الصدارة من جاره توتنهام ولو لمدة 24 ساعة قبل لقاء القمة الذي يجمع بين الأخير وليفربول على ملعب انفيلد.

وتجمد رصيد تشلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام وليفربول، ودخل الفريقان اللقاء مطالبين بالفوز، لان ولفرهامبتون سقط في آخر مباراتين له أمام ليفربول (صفر-4) وأمام أستون فيلا (صفر-1)، في حين خسر تشلسي أمام ايفرتون (صفر-1) في الجولة الماضية ليوقف الأخير سلسلة من 17 مباراة من دون خسارة للفريق اللندني في مختلف المسابقات، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واستمر غياب هداف ولفرهامبتون المكسيكي راوول خيمينيس بعد تعرضه لكسر في الجمجمة اضطره لعملية جراحية في أواخر شهر نوفمبر الماضي، في حين غاب لاعب الوسط المخضرم البرتغالي جواو موتينيو لطرده في المباراة الأخيرة لفريقه.

في المقابل، أجرى مدرب تشلسي فرانك لامبارد تبديلا وحيدا على التشكيلة التي خسرت أمام إيفرتون بدخول الجناح الأميركي كريستيان بوليسيك بدلا عن الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

ظهر الشوط الأول بالرتابة من قبل الفريقين وكانت الفرصة الأخطر لتشلسي من كرة رأسية سددها المدافع الفرنسي كورت زوما وتصدت لها العارضة في الدقيقة الأخيرة منه.

ونجح تشلسي في تسجيل هدف السبق بعد لعبة مشتركة بين الألماني تيمو فيرنر والظهير الأيسر بن تشيلويل فمررها الأخير داخل المنطقة وأطلقها الفرنسي أوليفييه جيرو بيسراه على الطاير، تصدى لها حارس ولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو لكنها أفلتت من يده وتهادت داخل الشباك.

رفع جيرو رصيده من الأهداف إلى 8 هذا الموسم في مختلف المسابقات، وظن أصحاب الأرض أنهم أدركوا التعادل عن طريق المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

لكن البرتغالي الآخر دانيل بودانس نجح في ذلك بعد مجهود فردي داخل المنطقة قبل أن يطلق تسديدة عجز في التصدي لها حارس تشلسي السنغالي برنار مندي، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ولفرهامبتون بعد مجهود فردي للبرتغالي بدرو نيتو الذي سار بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يتصدى له ريس جيمس، لكن الحكم سرعان ما عاد عن قراره بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد.

بيد أن نيتو تمكن من توجيه ضربة قاضية لتشلسي عندما استغل هجمة مرتدة سريعة وراوغ زوما قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه تابعت طريقها نحو الشباك في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 95.