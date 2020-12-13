جوشوا يهزم بوليف بالقاضية.. ويتوعد تايسون في أكبر نزال بريطاني

جوشوا يسقط بوليف (فرانس برس)

عبّر الملاكم أنتوني جوشوا عن رغبته بتوحيد جميع الألقاب، الأربعاء المقبل، في الوزن الثقيل، عند مواجهة بريطانية مع تايسون فيوري، وذلك بعد فوزه المستحق، أمس السبت، بالضربة القاضية على البلغاري كوبرات بوليف في قاعة ويمبلي أرينا في لندن، وجاءت أمام ألف متفرج فقط، في ظل القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

حاول جوشوا عدم تكرار خسارته المفاجئة في نزاله الأول مع الأميركي أندي رويز جونيور العام 2019، فنجح بالهيمنة على البلغاري البالغ 39 عاما، وستتركز الانظار الآن على مواجهة محتملة بين جوشوا وفيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي»، في العام 2021، بحسب «فرانس برس».

توجّه جوشوا «31 عاما» إلى الحضور قائلا: «أنا جاهز لأي شيء، من يرغب برؤية أنتوني جوشوا يلاكم تايسون فيوري في 2021؟ بدأت هذه الرياضة في 2013، وأنا أطارد الأحزمة والألقاب منذ ذاك الوقت».

ويملك جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف»، رابطة الملاكمة العالمية «دبليو بي إيه» ومنظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو»، وأضاف: «أيا يكن من يحرز الحزام سأنازله، وإذا كان تايسون فيوري، فليكن تايسون فيوري».

وكان بوليف قد خسر مرة واحدة في مسيرته أمام الأوكراني فلاديمير كليتشكو في 2014 مقابل 28 فوزا، لكن جوشوا تفوّق عليه وكاد يحسم المباراة في الجولة الثالثة، قبل أن ينجح في ذلك بالتاسعة طارحا خصمه على الحلبة ورافعا رصيده إلى 24 فوزا مقابل خسارة واحدة، وكان اتفاق قد حصل مطلع هذه السنة بين جوشوا وفيوري بخوض نزال وجها لوجه.

من جانبه قال إيدي هيرن مروّج نزالات جوشوا: «بدءا من يوم غد، سنستعد لنزال تايسون فيوري، هذا النزال الوحيد المتبقي في عالم الملاكمة، هذا أكبر نزال في تاريخ الملاكمة البريطانية، أعرف أن جوشوا يريده، هو الأفضل عالميا في الوزن الثقيل، سيسقطه ويمنحه الضربة القاضية».

بدوره، عبّر فيوري «32 عاما» عن رغبته بخوض النزال: «أريد النزال، أريد المباراة المقبلة، سأهزمه في ثلاث جولات»، لكن فيوري قد يُجبر على مواجهة وايلدر مرة ثالثة قبل النزال مع جوشوا، فبعد انتهاء النزال الأول بتعادل جدلي، فعّل وايلدر خيار إعادة مواجهة فيوري، فيما تأجلت المواجهة الثالثة هذه السنة بسبب فيروس «كورونا المستجد».