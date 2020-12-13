بن علي يغيب عن أول انتصار لكروتوني في ليلة الأرقام الفريدة بالدوري الإيطالي

بن علي في لقاء كروتوني السابق أمام لاتسيو (أرشيفية : الإنترنت)

حقق فريق كروتوني المحترف بصفوفه الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي، أول فوز له في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، حيث أفاق من دوامة النتائج الهزيلة وحقق انتصاره الأول في «الكالتشيو» هذا الموسم وبنتيجة كبيرة «4/1» على منافسه سبيزيا كالتشو في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة، خلال المباراة التي شهدت غياب بن علي عن التشكيل الأساسي وكذلك مقاعد البدلاء.

بهذا الفوز رفع كروتوني الذي يخوض ثالث مواسمه في دوري الأضواء بعد 2016-2017 و2017-2018 رصيده إلى خمس نقاط، لكنه ظل في المركز العشرين والأخير، حيث كان الفوز بعد تعادلين وثماني هزائم في المباريات العشر الأولى له في المسابقة، بينما تجمد رصيد سبيزيا الذي يخوض غمار «سيري أ» للمرة الأولى في تاريخه عند عشر نقاط في المركز السادس عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، سجل جونيور ميسياس هدفين لكروتوني وأحرز أركاديوس ريكا وإدواردو هنريكي الهدفين الآخرين، فيما سجل دييغو فارياس الهدف الوحيد لفريق سبيزيا في الدقيقة.

وفي باقي النتائج، سقط لاتسيو محليا «1-2» أمام ضيفه فيرونا بأخطاء لاعبيه، وبالخسارة الرابعة هذا الموسم في «سيري أ»، فقد فريق المدرب سيموني إنزاغي فرصة الاقتراب من المقاعد الأوروبية، حيث تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن فيما تقدم فيرونا إلى المركز السادس مع 19 نقطة، بعدما بلغ لاتسيو الثلاثاء الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، بتعادله الصعب مع ضيفه بروج البلجيكي المنقوص عدديا «2-2»، وحل وصيفا للمجموعة التي تصدّرها بوروسيا دورتموند الألماني، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

استهلت المباراة بدقيقة صمت على بطل مونديال 1982 باولو روسي الذي توفي ليل الأربعاء الماضي عن 64 عامًا بعد صراع مع مرض عضال، ووضعت صورته على شاشة عملاقة كتب عليها «الأبطال لا يموتون أبدًا».

وسجل القائد أندريا بيلوتي هدفه الرقم 100 مع تورينو في جميع المسابقات، إلا أن ذلك لم يجنّب فريقه الجريح من الخسارة «2-3» أمام ضيفه أودينيزي، تقدم أودينيزي عن طريق الأرجنتيني إيغناسيو بوسيتو قبل أن يضاعف النتيجة عبر مواطنه رودريغو دي بول، فيما عادل تورينو في دقيقة واحدة بهدفي بيلوتي والبديل فيديريكو بوناتسولي، لكن كلمة الحسم كانت للمقدوني ايليجا نيستوروفسكي.

تجمد رصيد تورينو الذي اكتفى بفوز واحد هذا الموسم عند ست نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، وهذا الهدف الثامن لبيلوتي هذا الموسم في «سيري أ» بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، خلف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قناص ميلان المتصدر برصيد عشرة أهداف، وأتت أهداف الدولي الإيطالي المئة في 202 مباراة رسمية خاضها مع الفريق الذي وصل إليه في العام 2015 قادمًا من باليرمو.

تشكيل لقاء كروتوني وسبيزيا كالتشو (إنترنت)