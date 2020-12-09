نابولي يسعى لتكريم مارادونا بأفضل طريقة على حساب سوسييداد في «يوروبا ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 03:37 مساء
احد مشجعي نادي نابولي يرفع العلم الأرجنتيني وفي وسطه صورة مارادونا (ا ف ب)

بعد أن شاهد خصمه المحلي يوفنتوس يحقق الثلاثاء في دوري الأبطال انتصارا ساحقا على العملاق الكتالوني برشلونة 3-صفر في معقله، يأمل نابولي الإيطالي أن يحذو حذو «السيدة العجوز» من خلال الفوز على ريال سوسييداد الخميس في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وترتدي المباراة طابعا خاصا بالنسبة لنابولي لأنها ستكون الأولى منذ أن قرر تغيير اسم ملعبه من «سان باولو» إلى «ستاديو دييغو أرماندو مارادونا»، تكريما لأسطورته الأرجنتينية الذي فارق الحياة في 25 نوفمبر عن 60 عاما إثر انتكاسة صحية.

وسبق للاعبي نابولي أن كرموا الأرجنتيني الذي قاد الفريق إلى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 إضافة إلى لقبي الكأس المحلية العام 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي العام 1989، قبل مباراتهم الماضية في «يوروبا ليغ» ضد رييكا الكرواتي (2-صفر) على ملعب «سان باولو» من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة.

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت، حيث ظهرت صورة للغائب الأكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.

ثم تواجهوا في مباراتهم التالية مع ضيفهم روما في الدوري (4-صفر) بقميص مشابه للمنتخب الأرجنتيني تكريما لمن أطلق عليه لقب «الفتى الذهبي».

والآن، سيخوض فريق المدرب جينارو غاتوزو مباراته الأولى بالتسمية الجديدة لملعبه، وبالتالي سيسعى جاهدا لكي يخرج منها منتصرا أيضا تكريما لذكرى أسطورته، مع أن التعادل سيكون كافيا له من أجل التأهل إلى الدور الثاني بما أنه يتصدر بعشر نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من سوسييداد وألكمار الهولندي الذي يحل ضيفا على رييكا (نقطة واحدة).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان وريال مدريد.. مباراة حياة أو موت في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
5 ليبيين في بطولة براميدز للرماية بالمسدس عبر الإنترنت
رياضة محلية
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
مرض غريب في الهند يثير حيرة العلماء
طب وصحة
القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بمزيد من الشفافية في قضية اغتيال خاشقجي
دولى
رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
اعتماد مهرجان أوسكار لجوائز كرة القدم الليبية
رياضة محلية
مرسوم أميركي بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بالولايات المتحدة قبل تصديرها
دولى
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب ...
ليبيا
أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك
طب وصحة
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجها نحو احترار مناخي من 3 درجات رغم الجائحة