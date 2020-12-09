لايبزيغ ولاتسيو إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 01:25 صباحا
لاعبون من فريق لاتسيو الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)

خطف لايبزيغ بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثلاثاء على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 3-2 ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة التي شهدت إيقاف مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي بسبب عبارات عنصرية من الحكم الرابع. وضمن بذلك لايبزيغ وسان جرمان بطاقتي التأهل بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة مباراة الفريق الفرنسي في حال اقامتها.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة مقابل تسع نقاط لكل من سان جرمان ويونايتد مع أفضلية للأول في المواجهتين المباشرتين (فاز يونايتد ذهابا في باريس 2-1، وخسر على أرضه 1-3)، لينتقل «الشياطين الحمر» إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوةروب ليغ).

كما بلغ لاتسيو الإيطالي ثمن نهائي دوري البطولة نفسها بتعادله الصعب مع ضيفه بروج البلجيكي المنقوص عدديا 2-2، الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات. وحل لاتسيو الذي كان بحاجة للتعادل لضمان تأهله، وصيفا للمجموعة السادسة التي تصدّرها بوروسيا دورتموند الالماني الفائز على أرض زينيت سان بطرسبرغ الروسي 2-1.

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