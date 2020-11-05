«تنس الأساتذة».. نادال يبلغ ربع نهائي باريس ويلتقي كارينيو

الإسباني رافائيل نادال. (تويتر)

بلغ الإسباني رافائيل نادال، اليوم الخميس، الدور ربع النهائي لبطولة باريس لتنس الأساتذة بفوزه على الأسترالي جوردان تومسون 6-1 و7-6 (7-3) في لقاء استغرق ساعة و3 دقائق، ليواجه مواطنه بابلو كارينيو.

ويعد هذا الانتصار هو رقم ألف وواحد لنادال، حيث تخطى نادال بسهولة منافسه الأسترالي المصنف 61 عالميًّا في المجموعة الأولى، قبل أن تزداد الأمور صعوبة في المجموعة الثانية ليحسمها المصنف الثاني عالميًّا من بوابة شوط كسر التعادل (تاي بريك).

وسيبحث نادال عن انتصار قادم لبلوغ نصف نهائي باريس للمرة الرابعة في مشواره، نفس الدور الذي وصل إليه العام الماضي لكنه انسحب من المواجهة بسبب مشكلات بدنية.

وفاز نادال على كارينيو، في المواجهات الست السابقة بينهما، بل لم يخسر أمامه أي مجموعة.

ووصل كارينيو لهذا الدور عقب فوزه على السلوفاكي نوربرت جومبوس 7-5 و6-2. وستكون هذه ثالث مواجهة بين اللاعبين هذا الموسم، حيث سبق لنادال الفوز على كارينيو في «أستراليا المفتوحة» وفي نفس الدور ببطولة «روما للأساتذة».