إنتر ميلان يتحدث عن ميسي: لم يكن أبدا ضمن خططنا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 07:49 مساء
نجم برشلونة ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

قال رئيس إنتر ميلان الإيطالي، ستيفن زهانج، إن فكرة ضم قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، لم تكن أبدا ضمن خطط النادي.

وكشف زهانج لجريدة «كوريري ديللا سيرا» الإيطالية: «لا يمكن أن يكون هذا الجزء من الاستثمار جزءا من مشروعنا الحالي، على الأقل ليس الآن».

وتابع: «الابتكار والتخطيط والنمو المستمر والاستقرار الاقتصادي هي أحجار الزاوية لنا حاليا.. باتباع هذا المسار الذي يضمن التخطيط على المدى الطويل سنصل إلى النتائج والأهداف المرجوة وسنعيد إنتر إلى الساحة المحلية والعالمية».

وأضاف رئيس إنتر: «تهدف خطتنا إلى النمو المستمر للشركة والفريق، وحاليا نعيش لحظات حساسة على المستوى الدولي، وهذا الموقف لا يتعلق بالانتقالات الجارية بل في المستقبل كذلك».

وأشاد زهانج بمدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي: «الجميع في إنتر يهدف إلى النصر، وهذا الطموح جزء من مهمتنا، وقبل أن نتحدث عن العمل أنا لم أر شخصا يعمل بجد وبهذه الجدية كما يفعل كونتي، هذه الميزة توحدنا والاهتمام بالتفاصيل كذلك».

وكان كونتي وإدارة إنتر اجتمعا قبل عدة أسابيع، وأسفر الاجتماع عن تجديد الثقة في المدرب لإكمال تعاقده للموسم المقبل.

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