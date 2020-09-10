ريال مدريد يسعى إلى ضم محرز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 10:04 مساء
المهاجم الجزائري رياض محرز (أرشيفية : الإنترنت)

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، التقدم بعرض رسمي لضم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

وقال موقع «لو10 سبورت» الفرنسي، اليوم الخميس، وفقًا لـ«آس»، إن ريال مدريد اتصل بالمحيطين بمحرز، من أجل معرفة رأيه حول انتقاله إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويرتبط الجزائري بعقد رسمي مع السيتي حتى صيف 2023، لذلك فإنه لن يرحل دون موافقة بيب جوارديولا مدرب الفريق وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي.

يذكر أن فرص محرز باللعب أساسيًا في تشكيلة السيتي ستزيد بالموسم المقبل، بعد رحيل الألماني ليروني ساني تجاه بايرن ميونخ.

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