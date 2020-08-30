ليفاندوفسكي يتربع على عرش لاعبي ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 10:55 مساء
ليفاندوفسكي . (أرشيفية : إنترنت)

اختارت مجلة «كيكر» الألمانية روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للقب لاعب العام في ألمانيا، واختارت هانزي فليك، المدير الفني للنادي البافاري، للقب مدرب العام، وبرنيله هاردر، لاعبة نادي فولفسبورج، لاعبة العام، بحسب استفتاء للصحفيين الرياضيين في البلاد.

وحاز الدولي البولندني البالغ من العمر 31 عاما على 276 صوتا في المركز الأول بفارق كبير عن زميليه توماس مولر (54 صوتا)، وجوشوا كيميتش (49 صوتا)، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وقاد ليفاندوفسكي فريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية بعد الفوز بمسابقتي الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي الذي تم تمديد تعاقده في بايرن هذا الموسم حتى عام 2023 في تصريح إلى «كيكر»: «أنا فخور جدا.. التوقعات تتزايد وأحاول كل عام تجاوزها».

وعاش ليفاندوفسكي هذا العام أفضل فترة له في مسيرته الكروية على الإطلاق، إذ سجّل 55 هدفا، لكنه لن يكون قادرا على المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوية مجلة «فرانس فوتبول» بعدما أعلنت هذه الأخيرة في يوليو الماضي أنها لن تمنح جائزتها هذا العام نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تعليق النشاط الكروي لفترات متفاوتة حول العالم، أو إلى إيقاف المسابقات أو إلغائها في بعض الدول.

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