الحكم على قائد مانشستر ماغواير بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ

ماغواير . (تويتر)

أصدرت المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية حكما على هاري ماغواير، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، بالسجن لمدة 21 شهرا وعشرة أيام مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء.

واعتقل ماغواير الخميس في جزيرة ميكونوس اليونانية على خلفية مشاجرة مع سياح واعتدائه مع شقيقه وصديقه على بعض رجال الشرطة اليونانيين، ووجهت إليه تهم «الاعتداء والأذى الجسدي والإساءة اللفظية ومحاولة الرشوة».

وأصدر ماغواير الذي غاب عن جلسة المحاكمة بعدما غادر الأراضي اليونانية بيانا أكد فيه أنه سيقوم باستئناف الحكم.