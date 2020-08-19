برشلونة يقدم مدربه الجديد كومان لوسائل الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 07:40 مساء
برشلونة يقدم مدربه الجديد كومان لوسائل الإعلام. (تويتر)

قدم نادي برشلونة، مدربه الجديد رونالد كومان، لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، من خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي الكتالوني.

ووقع كومان على عقود انتقاله رسميا لتدريب الفريق الكتالوني، وفقًا لـ«كورة»، بعدما أنهى تعاقده مع المنتخب الهولندي، وبعد التوقيع سيأخذ المدير الفني الجديد جولة داخل النادي، ومن ثم سيعقد أول مؤتمر صحفي له كمدرب للفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن، اليوم الأربعاء رسميا، تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للفريق، بعقد يستمر حتى العام 2022.

وأقال برشلونة المدرب كيكي سيتين يوم الإثنين الماضي بعد سبعة أشهر في المنصب وعقب الهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، والخروج من الموسم دون أي لقب.

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