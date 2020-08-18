كومان يصل برشلونة من أجل تدريب الفريق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 08:22 مساء
رونالد كومان. (أرشيفية : إنترنت)

وصل المدير الفني لمنتخب هولندا، رونالد كومان، إلى مطار إل برات، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل إتمام تعاقده مع برشلونة رسميا.

وسيتولى كومان تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتيين، الذي تمت إقالته عقب الهزيمة الكارثية من بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يوقع كومان على عقد يربطه بالنادي الكتالوني لسنتين،  وفقا لـ«في الجول»، كما أنه من المفترض أن يعلن برشلونة عن التعاقد بشكل رسمي اليوم في وقت لاحق.

وبذلك ينهي كومان رحلته مع منتخب بلاده هولندا التي بدأت في العام 2018، والتي شهدت قيادته للطواحين للتأهل ليورو 2020، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الهزيمة ضد البرتغال.

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