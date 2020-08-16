سعر مفاجأة لبيع رونالدو عن يوفنتوس

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن يوفنتوس لا يخطط للسماح لنجمه كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن الفريق بعد عامين فقط من انضمامه، لكن النادي الإيطالي يدرك عدم قدرته على منع الدون من المغادرة إذا أراد ذلك.

وقال صحيفة «دون بالون» الإسبانية، وفقًا لـ«سبورت 360» إن إدارة النادي الإيطالي وتحديدًا رئيس النادي أندريا أنييلي، ونائبه بافل نيدفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيسى، يرون في رونالدو أساس مشروع النادي بأكمله، إلا أنهم على علم أنه إذا أراد الرحيل عن الفريق فلن يتمكنوا من إيقافه.

ويعكف وكيل اللاعب خورخي مينديز، على معرفة الخيارات المتاحة للبرتغالي، لذا فقد قام بعرض اللاعب على عدد من الأندية فيما كان باريس سان جيرمان هو الأكثر اهتمامًا وطلب معرفة سعر قائد المنتخب البرتغالي.

وأرسل فريق باريس سان جيرمان الإيطالي استفسارًا إلى يوفنتوس، عن سعر رونالدو بعدما قام وكيل اللاعب خورخي مينديز بعرضه على النادي الباريسي.

وأوضح يوفنتوس لباريس سان جيرمان أنه لن يتخلى عن هدافه وأفضل لاعب في الفريق هذا الموسم بمبلغ يقل عن 60 مليون يورو، في حال أراد هو الرحيل، وهو المبلغ الذي ربما يأتي كمفاجأة، إذ يصل إلى قرابة نصف المبلغ الذي دفعه النادي الإيطالي للتعاقد معه من ريال مدريد.