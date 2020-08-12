شاختار يكتسح بازل برباعية.. ويضرب موعدًا مع الإنتر في نصف نهائي الدوري الأوروبي

مباراة شاختار وبازل في الدوري الأوروبي. (تويتر)

حصل شاختار دونيتسك عن جدارة واستحقاق على بطاقة التأهل للمربع الذهبي من الدوري الأوروبي، بفوزه على بازل بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في دور ربع النهائي من البطولة.

وافتتح الفريق الأوكراني التهديف مبكرا للغاية وتحديدا في الدقيقة الثانية، حين وضع جونيور مورايس فريقه في المقدمة بهدفه، وبعدها في الدقيقة (22) أكد زميله تايسون أفضلية شاختار بهدف ثان.

وأكد آلان باتريك في الدقيقة 75، أحقية الفريق الأوكراني بالتأهل، بعد أن نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح شاختار، ليحرز الهدف الثالث لفريقه، ثم اختتم دودو الرباعية بهدفه الذي جاء في الدقيقة 88.

وأحرز ريكي فان فولفسفنكل هدف حفظ ماء الوجه لبازل، في الوقت بدل الضائع من المباراة في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة يضرب شاختار موعدا مع إنتر ميلان، الذي تأهل على حساب باير ليفركوزن، في نصف النهائي.