إصابة في صفوف بايرن ميونخ تربك الحسابات قبل موقعة تشيلسي بدوري الأبطال

بايرن ميونخ. (تويتر)

ذكرت تقارير صحفية أن هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، أصبح مضطرا لإعادة حساباته بشأن تشكيلة فريقه، التي سيواجه بها نظيره تشيلسي، السبت المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل الفريق البافاري نظيره البلوز في مهمة سهلة على ملعب أليانز أرينا، لحسم بطاقة التأهل لدور الـ8، بعدما فاز ذهابًا في لندن بثلاثية نظيفة.

وكشفت جريدة «بيلد» الألمانية، وفقًا لـ«كورة» عن الشكوك المحيطة بمشاركة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في المباراة المقبلة، لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الخميس.

واكتفى كومان بالركض لمدة 20 دقيقة رفقة المهاجم الشاب ليون داياكو، تحت إشراف سيمون مارتينيلو، مدرب التأهيل البدني، نظرًا لمعاناته من مشكلة في عضلات الفخذ اليسرى.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الإصابة في غياب كومان عن التشكيلة الأساسية للبايرن أمام الفريق اللندني، ما يفتح الباب أمام مشاركة الكرواتي إيفان بيريسيتش بدلًا منه.