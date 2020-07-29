ميلان يتأهل للدوري الأوروبي برباعية في شباك سامبدوريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 10:18 مساء
مباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي. (تويتر)

قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه ميلان للتأهل لبطولة الدوري الأوروبي، في الموسم المقبل، عقب تسجيله هدفين وصناعته هدفًا آخر، خلال فوز الفريق أمام مضيفه سامبدوريا برباعية مقابل هدف، في الجولة 37 قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

أسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيرونا على سبال 3-0، ولاتسيو على ضيفه بريشيا 2-0، وساسولو على ضيفه جنوه 5-0، وليتشي على مضيفه أودينيزي 2-1.

بهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

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