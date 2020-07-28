«بورنموث» يلجأ إلى القضاء بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

لقاء «أستون فيلا» و«شيفيلد يونايتد» في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

يبحث مجلس إدارة نادي «بورنموث» الإنجليزي لكرة القدم، عن ما إذا كان سيتخذ أي إجراء قانوني بشأن خطأ تقنية خط المرمى الذي حدث في لقاء «أستون فيلا» و«شيفيلد يونايتد» في يونيو الماضي، وترتب عليه هبوطه من الدوري الممتاز.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وفقًا لـ«سبورت» إن مسؤولي تقنية «عين الصقر» اعتذروا لفريق شيفيلد لعدم احتساب هدف في المباراة بعدما عبرت الكرة خط المرمى.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وأنهى «أستون فيلا» الموسم بفارق نقطة واحدة عن فريق «بورنموث» الذي هبط من الدوري الممتاز.

ويعقد «بورنموث» اجتماعًا خلال هذا الأسبوع للتباحث بشأن هذه المسألة، وحتى الآن لم تصدر أية تعليمات للمحامين.

وعقب الخطأ الذي وقع في 17يونيو، ذكر مسؤولو «عين الصقر» في بيان: «إن الكاميرات السبع الموجودة في المدرجات حول منطقة المرمى كانت محجوبة بواسطة الحارس والمدافع وقائم المرمى، ولم يحدث مثل هذا الحجب من قبل خلال تسعة آلاف مباراة كانت فيها تقنية خط المرمى (عين الصقر) متواجدة».

وأضاف البيان: «تقنية عين الصقر تعتذر دون تحفظ لرابطة الدوري، وشيفيلد يونايتد وكل الذين تأثروا بهذا الحادث».

وتنص قواعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب): «من حيث المبدأ، فإنه لا يمكن إبطال نتيجة مباراة بسبب خلل في تقنية حكم الفيديو المساعد (مثل تقنية خط المرمى)».