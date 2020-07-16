رقم مميز لراشفورد في فوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 11:28 مساء
راشفورد في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي. (تويتر)

حقق مانشستر يونايتد، فوزًا ثمينًا بالتغلب على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب سيلهرست بارك، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن لقاءات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 46، قبل أن يعزز أنتوني مارسيال النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس ليواصل الضغط على تشيلسي وليستر سيتي لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الـ14.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، وفقًا لـ"آس"، أن ماركوس راشفورد سجل 17 هدفًا في 29 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم، وهو عدد الأهداف الذي تمكن من تسجيلها في الموسمين السابقين مجتمعين خلال 68 مباراة.

في حين أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن ماركوس راشفورد سجل هدفه الأول خارج أرضه عام 2020، حيث يعود هدفه الأخير خارج أولد ترافورد في شباك بيرنلي في 28 ديسمبر، بعد أن فشل في محاولاته الـ 15 السابقة في مباريات خارج الديار مع الشياطين الحمر.

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