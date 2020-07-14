بسبب فيروس «كورونا».. إلغاء بطولة بازل للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 10:35 مساء
السويسري روجر فيدرر. (أرشيفية : إنترنت)

وافق اتحاد التنس للمحترفين، اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من منظمي بطولة بازل السويسرية، حول عدم قدرتهم على تنظيم المسابقة هذا العام، مع تأجيل الذكرى الخمسين لإقامة البطولة حتى العام المقبل.

وقال بيان منظمي البطولة، وفقًا لـ«كورة»: «نود إخباركم بأنه تمت الموافقة على إلغاء مسابقة بازل للتنس هذا العام بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد»، موضحًا: «لقد درسنا كل المعطيات بدقة، اتضح لنا أنه من غير المجدي إقامة البطولة في هذه الظروف. نتأسف لكم جميعًا، نأمل أن نراكم العام المقبل».

وبعد إلغاء البطولة بشكل رسمي، سيحتفظ السويسري روجر فيدرر باللقب حتى العام المقبل، حيث من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر 2021.

وكان فيدرر قد حقق لقبه العاشر في بطولة بازل، مسقط رأسه العام الماضي، بعد تفوقه في النهائي، على نظيره الأسترالي أليكس دي مينور.

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