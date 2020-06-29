برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024

بيانيتش. (العربية)

أعلن نادي «برشلونة» الإسباني، اليوم الإثنين، التعاقد مع لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش آتيًا من «يوفنتوس»، مقابل 60 مليون يورو، وذلك بعيد انتقال لاعبه البرازيلي أرتور ميلو إلى النادي الإيطالي مقابل 72 مليونًا.

وقال «برشلونة» في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس» إن بيانيتش صاحب الـ(30 عاما) سيوقع عقدًا مع بطل إسبانيا لأربعة مواسم، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون يورو، تضاف إليها خمسة ملايين من الحوافز والمكافآت، على أن يلتحق بصفوفه بعد نهاية الموسم الحالي.

وحدد النادي الكتالوني قيمة البند الجزائي للاستغناء عن لاعبه الجديد، بـ400 مليون يورو.