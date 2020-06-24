«هاتريك» مارسيال يقود مانشستر يونايتد للفوز على شيفلد بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 10:05 مساء
جانب من مباراة مانشستر يونايتد وشيفلد بالدوري الإنجليزي. (تويتر)

أحرز الفرنسي أنتوني مارسيال ثلاثة أهداف (هاتريك)، قاد بها فريقه مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الكبير بثلاثية دون رد، على ضيفه شيفيلد يونايتد في الجولة الـ31 من المسابقة.

وسجل مارسيال أول هاتريك لمانشستر يونايتد منذ 7 سنوات و63 يوماً عندما أحرز روبن فان بيرسي «هاتريك» في شباك أستون فيلا، وهو أول «هاتريك» في مسيرة مارسيال مع مانشستر يونايتد. 

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويعوض تعادله المحبط 1 / 1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة يوم الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن موقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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