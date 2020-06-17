رسميا.. منافسات التنس تعود في 14 أغسطس

إحدى ملاعب التنس. (أرشيفية - إنترنت)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب (التنس)، اليوم الأربعاء، أن منافساتها المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا المستجد» ستستأنف في 14 أغسطس المقبل في واشنطن.

وقالت الرابطة في بيان عقب نشرها البرنامج الجديد لموسم 2020، وفقًا لوكالة «فرانس برس» إن الدورة الأولى ستكون في واشنطن (500 نقطة)، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) وبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وأشارت الرابطة الى تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة، لمدة أسبوع (تنطلق في 27 سبتمبر) من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه على التوالي.