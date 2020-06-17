رسميا.. منافسات التنس تعود في 14 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 05:38 مساء
إحدى ملاعب التنس. (أرشيفية - إنترنت)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب (التنس)، اليوم الأربعاء، أن منافساتها المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا المستجد» ستستأنف في 14 أغسطس المقبل في واشنطن.

وقالت الرابطة في بيان عقب نشرها البرنامج الجديد لموسم 2020، وفقًا لوكالة «فرانس برس» إن الدورة الأولى ستكون في واشنطن (500 نقطة)، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) وبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وأشارت الرابطة الى تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة، لمدة أسبوع (تنطلق في 27 سبتمبر) من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه على التوالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
لافروف: اتصالاتنا مع تركيا لإقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى مائدة ...
ليبيا
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لكورونا «اختراقاً علمياً»