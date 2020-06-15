25 يوليو.. عودة الدوري المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 09:58 مساء
الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف بطولة الدوري هذا الموسم، يوم 25 يوليو المقبل، أو بعد ذلك بأيام، بعد الموافقة على عودة المسابقات الرياضية من جديد.

وأعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر أمام عودة النشاط الرياضي بالكامل في البلاد، بنهاية شهر يوليو، مع بدء التدريبات بشكل طبيعي خلال أيام.

وقال رئيس اللجنة القائمة بإدارة شؤون اتحاد اللعبة، عمرو الجنايني، اليوم الإثنين، وفقًا لـ«في الجول»: «من الوارد عودة بطولة الدوري خلال نهاية يوليو، في حال انضباط الوضع الأمني والصحي بعد شهر من الآن».

وأشار الجنايني إلى أن الاتحاد سيجتمع مع الأندية على مدى عدة أيام، وستتم مناقشة عدة أمور من بينها الارتباطات الدولية لمختلف الأندية والمنتخبات، موضحًا أن العام المقبل به ارتباطات ضخمة أهمها كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكرية في مصر، وارتباطات ضخمة لرباعي مصري في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وطالب الجنايني جميع العاملين في مجال كرة القدم بالعمل على المصلحة العامة وضرورة النظر لمصلحة الكرة قبل اتخاذ أي قرار، مشددًا على أنه ستتم مراعاة كل الارتباطات عند عودة الدوري واستئناف النشاط مرة أخرى.

وكانت وزارة الرياضة المصرية، أعلنت موعد عودة النشاط الكروي، على أن تبدأ التدريبات للفرق يوم 20 يونيو الجاري، وتبدأ المنافسات يوم 25 يوليو المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية والخبز
ليبيا
ماذا وراء غياب المبادرة المغاربية عن المشهد الليبي؟
ليبيا
أوغلو: لا خلاف مع روسيا بشأن الملف الليبي.. ونسعى إلى وقف إطلاق النار
ليبيا
روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر سابق في البحرية الأميركية بتهمة التجسس
دولى
«كورونا» يعاود الانتشار في الصين وأوروبا تحاول السيطرة على الوباء.. ومرضى الهند ...
دولى
وزير الطاقة التركي: إنشاء محطتي كهرباء في ليبيا وتطوير التعاون في التنقيب عن ...
ليبيا
بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
السعودية تزيل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها
عربى
الفخفاخ : تونس «فازت» في معركة «كورونا»
دولى
أول تعليق من القيادة العامة على «فيديو تعذيب العمالة المصرية»
ليبيا
متظاهرون ضد العنصرية واللامساواة يشكّلون سلسلة بشرية في برلين (فيديو)
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شطب حراشف آكل النمل من اللائحة الصينية للأدوية التقليدية