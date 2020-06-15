25 يوليو.. عودة الدوري المصري

الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف بطولة الدوري هذا الموسم، يوم 25 يوليو المقبل، أو بعد ذلك بأيام، بعد الموافقة على عودة المسابقات الرياضية من جديد.

وأعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر أمام عودة النشاط الرياضي بالكامل في البلاد، بنهاية شهر يوليو، مع بدء التدريبات بشكل طبيعي خلال أيام.

وقال رئيس اللجنة القائمة بإدارة شؤون اتحاد اللعبة، عمرو الجنايني، اليوم الإثنين، وفقًا لـ«في الجول»: «من الوارد عودة بطولة الدوري خلال نهاية يوليو، في حال انضباط الوضع الأمني والصحي بعد شهر من الآن».

وأشار الجنايني إلى أن الاتحاد سيجتمع مع الأندية على مدى عدة أيام، وستتم مناقشة عدة أمور من بينها الارتباطات الدولية لمختلف الأندية والمنتخبات، موضحًا أن العام المقبل به ارتباطات ضخمة أهمها كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكرية في مصر، وارتباطات ضخمة لرباعي مصري في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وطالب الجنايني جميع العاملين في مجال كرة القدم بالعمل على المصلحة العامة وضرورة النظر لمصلحة الكرة قبل اتخاذ أي قرار، مشددًا على أنه ستتم مراعاة كل الارتباطات عند عودة الدوري واستئناف النشاط مرة أخرى.

وكانت وزارة الرياضة المصرية، أعلنت موعد عودة النشاط الكروي، على أن تبدأ التدريبات للفرق يوم 20 يونيو الجاري، وتبدأ المنافسات يوم 25 يوليو المقبل.