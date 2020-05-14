«فورمولا واحد»: ريكياردو إلى ماكلارين اعتبارا من 2021 بدلا من ساينز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 12:23 مساء

أعلن فريق ماكلارين عن تعاقده مع السائق الأسترالي دانيال ريكياردو ليقود إلى جانب البريطاني لاندو نوريس اعتبارا من موسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، ما يمهد الطريق أمام انتقال الإسباني كارلوس ساينز إلى فيراري خلفا للألماني سيباستيان فيتل.

وكان ريكياردو انضم إلى رينو العام 2019 قادما من ريد بول بعقد لمدة عامين، وهو سيحل اعتبارا من 2021 بدلا من ساينز الذي يبدو في طريقه للالتحاق بفيراري بعد إعلان الفريق الإيطالي أن فيتل سيرحل عنه بعد نهاية الموسم الحالي الذي لم ينطلق بعد بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

ورأى المدير التنفيذي لماكلارين زاك براون أن التعاقد مع الأسترالي البالغ 30 عاما «سيجلب بُعدا جديدا مثيرا للفريق».

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