اتجاه لاستئناف الدوري الإنجليزي في يونيو دون جمهور

فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن هناك اتجاها لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليغ» في شهر يونيو المقبل، بعد توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وقالت جريدة «التايمز»، اليوم وفقًا لـ«الوطن»، إن حكومة بريطانيا تعمل على خطة استكمال الدوري الإنجليزي، مضيفة أنها تساند خطة لاستئناف الموسم يوم 12 يونيو المقبل دون جمهور ومع زيادة الإجراءات الأمنية.

وتابعت الجريدة أن معظم المباريات الـ92 المتبقية بالبطولة، فضلًا عن 108 مباريات بدوري الدرجة الأولى سيتم بثها عبر التلفاز، بشكل مجاني.

وكان النشاط الرياضي في إنجلترا قد توقف في بداية شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي أودى بحياة الكثير من الأشخاص على مستوى العالم.