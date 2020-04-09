محمد صلاح أحدث المنضمين لمبادرة نجوم الدوري الإنجليزي ضد «كورونا»

نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

انضم لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، في مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لجمع الأموال والتبرعات من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان جوردان هندرسون قائد ليفربول أطلق مبادرة خيرية، حملت شعار «اللاعبون معا»، لجمع التبرعات لصالح الخدمات الصحية لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا، وسرعان ما انضم إليها نجوم الدوري، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ويعد النجم المصري، هو أحدث المنضمين إلى هذه المبادرة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»، صورة لبيان الحملة، وعلق عليه بشعارها «اللاعبون معا».

وقال بيان اللاعبين إنه «في هذا الوقت الحرج لبلدنا ولقطاعنا الطبي، نحن عاقدون العزم على المساعدة بكل طريقة نقدر عليها.. دعواتنا لجميع من تأثروا خلال هذه الأزمة، معا سنتجاوز ذلك».

وكان ريال مدريد، قال في بيان أمس الأربعاء، إن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة هذا العام لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.