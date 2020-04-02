الجزائر تعلن تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 02 أبريل 2020, 03:57 مساء
تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط (إنترنت)

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي كانت مقررة بمدينة وهران بين 24 يونيو و5 يوليو 2021 بمشاركة 26 دولة.

وقال خالدي، إن الحكومة الجزائرية بالاتفاق مع اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط اتخذت قرارا مشتركا بتأجيل الألعاب المتوسطية بوهران لمدة عام، حيث ستجرى في 2022 بطلب من اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط.

وأضاف أن مبرر تأجيل الألعاب يكمن أساسا في الحرص المشترك على إعادة تعديل فترة تنظيمها مقارنة مع الروزنامة الأولمبية، وكذلك الحفاظ على صحة الرياضيين وضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الرياضي المهم.

يشار إلى أن فيروس «كورونا» المستجد أدى إلى ربكة في روزنامة الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وتسبب في شلل شبه كامل في الرياضة العالمية، الأمر الذي دعا منظمي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي كانت مقررة هذا العام في طوكيو، إلى تأجيلها إلى الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.

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