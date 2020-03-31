هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة يوفنتوس، تفكر جديا في بيع مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بنهاية الموسم؛ للتقليل من الخسائر المادية التي سيعانيها النادي من جراء أزمة «كورونا» المستجد.

وذكرت صحيفة «إل ماسيجيرو» الإيطالية، وفقًا لـ«الرياضية»، أن اليوفي قد يبيع رونالدو مقابل 70 مليون يورو، إذا استمر الوضع الحالي بهذا السوء ماليا ورياضيا.

ويدرس النادي استمرار اللاعب لكن بدون تجديد عقده، خصوصا أنه ينتهي في صيف 2022، مع عدم إمكانية زيادة راتبه خلال الموسمين القادمين.

وكان النجم البرتغالي صاحب الـ(35 عامًا)، قد وافق على خصم 3.5 مليون جنيه استرليني من راتبه السنوي؛ لمساعدة ناديه على الوفاء بتعهداته.