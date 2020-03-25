توماس باخ: إعادة جدولة أولمبياد طوكيو يحتاج إلى تضحيات الجميع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 01:22 مساء

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأربعاء في لوزان أن إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية «تحتاج إلى تضحيات وتنازلات من جميع الأطراف» المعنية.

وقال باخ في مؤتمر صحافي عبر الهاتف «هذه الألعاب الأولمبية المؤجلة ستحتاج إلى تضحيات، وستحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف المعنية» غداة تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لـ«فرانس برس».

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، «إرجاء» دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفاد الطرفان في بيان مشترك «في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يجرى تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي».

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية، طوكيو، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في الفترة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس من العام الجاري.

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