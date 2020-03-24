مورينيو يتحول إلى عامل توصيل طلبات في إنجلترا

المدير الفني لفريق توتنهام، جوزيه مورينيو. (موقع سكاي نيوز)

لمع اسم المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، بين نجوم كرة القدم حول العالم، الذين يقومون بأعمال تطوعية، في ظل تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن مورينيو تحول إلى عامل توصيل طلبات في إنجلترا، من أجل مساعدة كبار السن في قضاء حوائجهم في ظل هذه الظرفية الحرجة، بعدما تطوع للعمل مع هيئتي «إيدج يوكي» و«لاف يور دور ستيب»، وشارك في تحضير وجبات طعام.

وقال مورينيو، الذي يسعى في وقت فراغه إلى مساندة المسنين معنويًا في الأزمة الحالية، في مقطع فيديو نشرته هيئة خيرية: «أنا هنا لأجل المساعدة في أنفيلد.. بوسعكم أن تتبرعوا بالمال أو الطعام».

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاقا عاما في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع بهدف الحد من تفشي فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة 335 شخصا في البلاد.