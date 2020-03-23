كندا لن ترسل رياضييها للمشاركة في الألعاب الأولمبية بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 08:18 صباحا
الشعلة الأولمبية تصل طوكيو ، 20 مارس 2020. (فرانس برس)

أعلنت كندا رسميا بأنها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 يوليو الى التاسع من أغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت اللجنة الاولمبية الكندية بيانا أكدت فيه «أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييها، ومنظماتها الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم إرسال فرقها للمشاركة في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في صيف عام 2020». يشار إلى أن الألعاب البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة.

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي وصلت الشعلة الأولمبية على متن رحلة خاصة إلى قاعدة ماتسوشيما الجوية في مقاطعة مياغي اليابانية، آتية من اليونان؛ حيث تم تسليمها إلى ممثلة للجنة المنظمة. و كما تأثرت مسيرة الشعلة في اليونان بتفشي الفيروس، ومنع الجمهور من حضور المراسم، كان استقبالها في اليابان على عكس الاحتفالية المعتادة.

اليونان تسلم الشعلة اليونانية إلى اليابان. (أرشيفية: الإنترنت)
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