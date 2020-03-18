رابطتا المضرب تمددان تعليق الموسم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 10:21 مساء
أحد الملاعب العالمية لكرة المضرب. (إنترنت: أرشيفية)

أعلنت رابطتا محترفي ومحترفات كرة المضرب، الأربعاء، تمديد تعليق الموسم حتى السابع من يونيو المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطتان في بيان مشترك: "موسم كرة المضرب المحترفة بات الآن معلقا حتى السابع من يونيو.. في الوقت الحالي، كل الدورات من 8 يونيو 2020 وما بعد، لا تزال مقررة بحسب جدولها المعلن"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ويعني قرار التعليق إلغاء موسم الدورات الترابية، باستثناء بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، والتي أعلن منظموها الثلاثاء إرجاء موعدها إلى سبتمبر المقبل، في خطوة لقيت انتقادات واسعة.

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