تشيلسي يمطر شباك إيفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي

جانب من مباراة تشيلسي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي. (تويتر)

حقق تشيلسي فوزا عريضا على ضيفه إيفرتون، برباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رباعية تشيلسي سجلها كل من ماسون ماونت وبيدرو وويليان وأوليفييه جيرو، حيث افتتح لاعب الوسط الشاب ماونت رباعية تشيلسي في الدقيقة 14 بتسديدة أرضية على يمين جوردان بيكفورد سكنت شباك الحارس الإنجليزي.

ثم أضاف الإسباني بيدرو رودريجيز الهدف الثاني من انفراد بالمرمى في الدقيقة 21، وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء سجل البرازيلي ويليان الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 51، قبل أن يختتم المهاجم الفرنسي جيرو رباعية النادي اللندني في الدقيقة 54 بمتابعة لكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز عزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع من الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق إيفرتون عند 37 نقطة، في المركز الثاني عشر.