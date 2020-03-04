تعرف على مجموعات الموت في «يورو 2020»

بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020). (أرشيفية : إنترنت)

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، التي جرى سحبها مساء أمس، في العاصمة الهولندية أمستردام، عن مواجهة ثأرية بين طرفي نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018).

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا بطل مونديال 2018، ووصيفه الكرواتي في المجموعة الثالثة للنسخة الثانية لدوري أمم أوروبا، في تكرار لنهائي كأس العالم لكرة القدم 2018، وفقًا لـ«كورة».

كما ستشهد المجموعة الثالثة أيضًا، مواجهة ثأرية أخرى بين حامل لقب النسخة الأولى لهذه البطولة المنتخب البرتغالي، وهو أيضًا بطل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) ووصيفه الفرنسي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المستوى الأول (A):

المجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا.

المجموعة الثانية: أيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا.

المستوى الثاني (B):

المجموعة الأولى: رومانيا - أيرلندا الشمالية - النرويج - النمسا.

المجموعة الثانية: إسرائيل - سلوفاكيا - اسكتلندا - جمهورية التشيك.

المجموعة الثالثة: المجر - تركيا - صربيا - روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا - جمهورية أيرلندا - فنلندا - ويلز.

المستوى الثالث (C):

المجموعة الأولى: أذربيجان - لوكسمبورغ - قبرص - الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: أرمينيا - استونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفينيا - كوسوفو - اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - روسيا البيضاء - ألبانيا.

المستوى الرابع (D):

المجموعة الأولى: لاتفيا - مالطا - أندورا - جزر الفارو.

المجموعة الثانية: سان مارينو - ليختنشتاين - جبل طارق.

وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات، وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، بواقع 16 منتخبًا في المستوى الأول، 16 في المستوى الثاني، 16 في المستوى الثالث و7 في المستوى الرابع.

وينطلق دور المجموعات خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام الأدوار النهائية للمسابقة (التي تضم نصف نهائي ومباراة في المركز الثالث والنهائي) في يونيو 2021، ومرحلة «بلاي أوفس» في مارس 2022.

وسيلعب كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب أمام المنتخبين الآخرين في مجموعته، ويتأهل متصدرو المجموعات في الدوري A إلى المربع الذهبي للبطولة، على أن تهبط المنتخبات الأربعة المتذيلة إلى المستوى الأدنى.

بينما المنتخبات الأربعة المتذيلة لترتيب مجموعاتها تسقط إلى المستوى الثاني، وتسقط المنتخبات الأربعة المتذيلة لترتيب مجموعاتها بالمستوى الثاني إلى الثالث، نفس الأمر لمتذيلي المستوى الثالث مع أصاحب أسوأ مركز ثالث.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) استحدث تلك البطولة لتحل محل المباريات الدولية الودية من جهة، ومساعدة الاتحادات الوطنية الأوروبية الصغيرة على ترتيب مباريات قوية مع فرق أوروبا الكبار من جهة أخرى.