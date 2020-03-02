إيقاف الدوري السويسري بسبب «كورونا»

الدوري السويسري لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

قررت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم، تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى يوم 23 من الشهر الجاري على أقل تقدير؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم، إن الأندية العشرين في الدوري السويسري لكرة القدم (أندية الدرجتين الأولى والثانية) قررت تعليق البطولة حتى 23 مارس، بسبب القرار الذي اتخذته الجمعة السلطات السويسرية بمنع التجمعات التي تزيد عن ألف شخص تجنبا لانتشار فيروس كورونا الذي أرخى بظلاله على الكثير من الأحداث الرياضية حول العالم، لاسيما في قارتي آسيا، وفقًا لموقع «إيلاف».

وأوضحت الرابطة: «تمت مناقشة إقامة المباريات دون جماهير لكن الأندية رفضت ذلك لأسباب مالية، وأيضا لوجود مواعيد بديلة يمكن إقامة المباريات خلالها»، ووفقا لموقع «ذا لوكال» السويسري، يأتي قرار توقف الدوري عقب رفض الأندية مقترح إقامة المباريات بدون جماهير.

كما اتخذت السلطات المعنية في سويسرا قرار إرجاء الأدوار النهائية لدوري الهوكي، الرياضة التي تعتبر من الأكثر شعبية في البلاد، وذلك حتى 15 مارس، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

ومنعت سويسرا، التي ظهرت فيها 20 حالة مؤكدة على الأقل، إقامة أي أحداث كبيرة يوجد فيها أكثر من ألف شخص حتى 15 مارس خوفا من انتشار فيروس كورونا القاتل.