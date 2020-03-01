إلغاء سباق موتو جي بي ضمن جائزة قطر بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية الأحد، أنه ألغى سباق موتو جي بي ضمن جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية، المرحلة الأولى من بطولة العالم والمقررة في 8 مارس الحالي، بسبب فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي أنه «بسبب قيام قطر بوضع قيود على السفر والذي طال مسافرين من ايطاليا (من بين دول عدة أخرى)، فإن سائقي سباق الفئة الأولى (موتو جي بي) لن يشاركوا»، وفق وكالة فرانس برس.

بيد أن الاتحاد الدولي أكد في المقابل، أن سباقي موتو 2 وموتو 3 سيقامان في موعدهما على حلبة لوسيل كما هو مقرر، لأن الدراجين والفرق موجودون في قطر منذ الأسبوع الماضي من أجل إجراء التجارب.