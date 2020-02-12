الميلان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة يوفنتوس في كأس إيطاليا

فريق إي سي ميلان الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة نظيره يوفنتوس، حيث كشفت تقارير صحفية إيطالية أن لوكاس بيليا لاعب وسط الفريق تعرض لإصابة جديدة، قد تهدد مسيرته مع النادي الإيطالي.

وتأتي الإصابة قبل ساعات من مواجهة الميلان أمام يوفنتوس، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على ملعب «سان سيرو»، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، على أن تقام مباراة الإياب بملعب «أليانز» معقل اليوفي يوم 4 مارس المقبل.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، فإن اللاعب الأرجنتيني تعرض لإصابة بالتواء في الركبة اليمنى خلال مشاركته في مران الفريق، مع وجود أضرار قد تُحول الإصابة إلى تمزيق في الرباط الصليبي، وفقًا لـ«في الجول».

بيليا البالغ من العمر (34 عاما) أصيب في أربطة الفخذ اليسرى وغاب بسببها شهرا في الفترة الماضية، وتعد هذه الإصابة هي الثامنة للاعب مع إي سي ميلان، حيث سبق وغاب عن الفريق الإيطالي قرابة 40 مباراة من قبل.

كان بيليا شارك في 7 مباريات هذا الموسم وصنع هدفا وحيدا، وفي 63 مباراة بقميص ميلان أحرز هدفين وصنع مثلهما، ومن المقرر أن ينتهي تعاقد لاعب الوسط الأرجنتيني بنهاية الموسم، وكان قريبا من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يذكر أن يوفنتوس يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان المتصدر، فيما يقع ميلان في المركز العاشر بـ32 نقطة.