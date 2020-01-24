بطولة أستراليا للتنس: أوساكا تتنازل عن اللقب بخروجها على يد مراهقة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 11:58 صباحا

تنازلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخروجها اليوم الجمعة من الدور الثالث بعد خسارتها أمام الأميركية المراهقة ابنة الـ15 ربيعا كوكو غوف، بنتيجة 3-6 و4-6، وفق «فرانس برس».

وثأرت غوف التي تخوض بطولة أستراليا للمرة الأولى في مسيرتها الشابة، من منافستها اليابانية التي أقصتها الصيف الماضي من الدور ذاته لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، وبلغت الدور الرابع للمرة الثانية في الغراند سلام بعد ويمبلدون العام الماضي.

وتلتقي الأميركية التي أصبحت في 2019 أصغر لاعبة في نادي المصنفات المئة الأوليات وأصغر لاعبة منذ 2004 تتوج بلقب في دورات رابطة المحترفات (لينتس)، في اختبارها المقبل مواطنتها صوفيا كينين أو الصينية شواي جانغ.

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