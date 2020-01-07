ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 10:22 مساء
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء، حصول النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في العام 2019.

وتفوق ماني على زميله بفريق ليفربول المصري محمد صلاح، وعلى الجزائري رياض محرز، وذلك خلال حفل الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التي تستضيفه مدينة الغردقة المصرية.

وفاز ماني بلقب أفضل لاعب لعام 2019، بعدما شهد تتويجه مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والكأس السوبر الأوروبية، وختامًا بلقب كأس العالم للأندية في النسخة التي استضافتها الدوحة في ديسمبر الماضي.

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