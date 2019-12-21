ليفربول بطلا لكأس العالم للأندية بهدف برازيلي في مرمى «فلامنغو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 10:57 مساء
لاعبو ليفربول يحملون كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ ناديهم. (الإنترنت). َ

أحرز ليفربول لقب كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على فلامنغو البرازيلي بهدف دون مقابل.

الهدف جاء في الوقت الإضافي من المباراة، بتوقيع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للنهائي الذي أقيم مساء السبت في ختام النسخة السادسة عشرة في قطر.

وتفوق حامل لقب دوري أبطال أوروبا ومتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على منافسه بطل البرازيل وحامل لقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، بفضل هدف فيرمينو (99)، ليتوج على ستاد خليفة الدولي بطلا في مشاركته الثانية في مونديال الأندية، بعد خسارته أمام ساو باولو البرازيلي في نهائي عام 2005.

وكان فيرمينو نفسه قد أوصل ليفربول للنهائي، بتسجيله هدف الفوز (2-1) على مونتيري المكسيكي في الدقيقة 90+1 من مباراة الدور نصف النهائي، بعيد دخوله بديلا في الدقائق الخمس الأخيرة.

فيرمينيو بعد إحرازه هدف الانتصار في الوقت الإضافي. (الإنترنت).
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