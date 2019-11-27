محمد صلاح في قائمة أكثر اللاعبين خطرًا على البيئة!

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 08:18 مساء
الدولي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : الإنترنت)

حل نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز الثامن ضمن قائمة أُعدت لأكثر اللاعبين المساهمين في انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، عبر الرحلات الجوية، وهو ما يساهم في تأجيج ظاهرة التغير المناخي حول العالم.

موقع «footballpredictions.net» أعد القائمة البيئية بغرض زيادة الوعي بخطورة ظاهرة التغير المناخي حول العالم، مع الاعتماد على بيانات تتعلق بجمع إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن رحلات سفر كل لاعب على درجة رجال الأعمال، وكذلك الرحلات التي خاضها للمشاركة في مباريات قارية ودولية خلال العالم الجاري 2019، وفقًا لموقع «سبورت 360».

وطبقًا للقائمة، تسببت رحلات صلاح الشخصية والكروية خلال عام بانبعاث 22.7 طن من ثاني أوكسيد الكربون بإجمالي مسافة قدرها 47257 كيلومترًا.

وتصدر القائمة، التي ضمت 20 لاعبًا، مدافع منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، ماركينيوس، برحلات تسببت في انبعاث 53.5 طن من الكربون.

وفيما يلي ترتيب أول 10 لاعبين:

1- ماركينيوس (باريس سان جيرمان/ البرازيل).

2- روبيرتو فيرمينو (ليفربول/ البرازيل).

3- سون هيونغ مين (توتنهام/ كوريا الجنوبية).

4-  ساديو ماني (ليفربول/ السنغال).

5- نيمار (باريس سان جيرمان/ البرازيل).

6- كاليدو كوليبالي (نابولي/ السنغال).

7- سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي/ الأرجنتين).

8- محمد صلاح (ليفربول/ مصر).

9- ليونيل ميسي (برشلونة/ الأرجنتين).

10- إيدن هازارد (ريـال مدريد/ بلجيكا).

ووفقًا لموقع «يورو نيوز»، فإن أندرو ويلفل، وهو باحث في التغير المناخي في جامعة مانشستر، قال إنه يجب تسليط الضوء على هذه القضية من أجل تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن السفر جوًّا للمشاركة في بطولات كروية معروفة عالميًّا ككأس العالم والدوري الإنجليزي الممتاز.

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