ميسي ينجو بالأرجنتين من فخ سواريز وكافاني أمام أوروجواي

جانب من مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيره أوروجواي. (تويتر)

سيطر التعادل الإيجابي على أحداث مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيره أوروجواي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في تل أبيب.

تقدم منتخب الأوروجواي بالهدف الأول عبر لاعبه إدينسون كافاني في الدقيقة 34 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن سيرجيو أجويرو من تعديل النتيجة للأرجنتين في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وفقا لـ«كورة».

ولم تدم فرحة التعادل طويلًا للتانجو، حيث عاد المنتخب السماوي وأحرز هدف التقدم من جديد بعد ركلة حرة نفذها لويس سواريز، في الدقيقة 69، وقبل انتهاء المباراة أدرك ميسي هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة الأخيرة بركلة جزاء.

وتأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من الفوز الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي بهدف نظيف من توقيع ليونيل ميسي في السعودية، وكذلك فوز المنتخب الأوروجويائي على المجر وديًا، حسبما أفاد موقع «جول».

يذكر أن المباراة تأتي في إطار استعدادات كلا الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022، وكذلك لكوبا أمريكا التي تُقام نسخة استثنائية منها في الصيف المقبل على الأراضي الأرجنتينية والكولومبية.