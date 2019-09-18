التحقيق مع النجم المصري محمد النني في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 08:41 مساء
الدولي المصري محمد النني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة الدولي المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف فريق نادي بيشكتاش، إلى التحقيق بمجلس تأديب اللاعبين المحترفين؛ وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراته الأولى مع الفريق التركي أمام فريق غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، التي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثية مقابل هدفين. 

وجاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، السبت الماضي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي لاعب فريق غازي، قبل أن يرد اللاعب المصري باعتداء آخر ضد اللاعب المنافس، ليتعرض الثنائي للطرد.

وكشف الاتحاد التركي في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بسبب قيام النني بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب، حسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات، وعليه تقرر إحالة الدولي المصري إلى مجلس التأديب، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأوضح البيان أن النني قام بـ«سلوك ممنوع» خلال مباراة بشكتاش ضد غازي عنتاب، وهو ما يستلزم إحالته إلى مجلس التأديب لاتخاذ قرار مناسب، والبيان اشتمل أيضًا على عدة قرارات تأديبية في حق فرق الدوري واللاعبين.

ويستوجب الطرد المباشر في الدوري التركي الإيقاف لمباراتين، عكس الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين الذي يوقف اللاعب مباراة واحدة، وبذلك سيغيب النني عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور في الجولتين الخامسة والسادسة.

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