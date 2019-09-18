مصر تتلقى ضربة قوية بعد استبعاد منتخبها من «مونديال الأثقال»

الرباعة المصرية سارة سمير. (أرشيفية : إنترنت)

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، استبعاد المنتخب المصري من المشاركة في بطولة العالم، التي تنطلق اليوم الأربعاء، في تايلاند؛ بسبب قضايا منشطات.

وأعلن الاتحاد الدولي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاتحاد المصري أُوقف لمدة عامين بدءًا من الخميس الماضي 12 سبتمبر الجاري، وتملك مصر مهلة 21 يومًا للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأوضح أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية شريف العريان، في تصريحات صحفية، أن قرار الإيقاف يتعلق باختبارات منشطات أُجريت على 7 رباعين ورباعات من فئة الناشئين خلال معسكر أُقيم في محافظة الفيوم العام 2016.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات إيجابية أو أكثر في غضون عام واحد للإيقاف لمدة سنتين، ولن يشارك بالتالي أي رباع أو رباعة مصرية في بطولة العالم التي تنطلق الأربعاء، في باتايا (تايلاند)، وتستمر حتى 27 الجاري.

ونظريًّا يمكن أيضًا إبعاد مصر عن الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو العام 2020، بحال تأكيد الإيقاف من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

وتعول مصر كثيرًا على رفع الأثقال، إذ أحرزت 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات من أصل 32 في مجموع مشاركاتها الـ22 في الألعاب الأولمبية الصيفية.