مونديال الأندية.. الترجي يصطدم ببطل آسيا وليفربول ينتظر مواجهة سهلة

كأس العالم للأندية. (أرشيفية : إنترنت)

أُقيمت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، في مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الإثنين، وأسفرت عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل أفريقيا) وبطل آسيا.

ولم يتحدد بعد ممثلي قارة آسيا وأميركا الجنوبية، حيث يتحدد بطل دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر، بينما بطل أبطال أميركا الجنوبية يوم 23 نوفمبر، وفقًا لموقع «كورة».

فيما يواجه مونتيري المكسيكي (بطل أميركا الشمالية) الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد القطري (مستضيف البطولة) وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة (بطل أوقيانوسيا).

وينتظر ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، المتأهل من طريق الدولة المستضيفة للمنافسات.

نتيجة القرعة

الدور الأول

السد القطري × هينجين سبورت (المباراة 1)

الدور الثاني

الفائز من المباراة (1) × مونتيري المكسيكي (المباراة 2)

بطل آسيا × الترجي (المباراة 3)

نصف النهائي

الفائز من المباراة (3) × بطل أميركا الجنوبية

الفائز من المباراة (2) × ليفربول

مواعيد المباريات

11 ديسمبر: المباراة الافتتاحية بين السد وهينجين سبورت.

14 ديسمبر: المباراة 2 والمباراة 3.

17 ديسمبر: تحديد المركز الخامس (الخاسران في مباراتي 2 و3).

17 ديسمبر: نصف النهائي (بطل أميركا الجنوبية × الفائز في مباراتي 2 أو 3).

18 ديسمبر: نصف النهائي (الفائز في مباراتي 2 أو 3 × ليفربول).

21 ديسمبر: تحديد المركز الثالث (الخاسر من مباراة 5 × الخاسر من مباراة 6)

21 ديسمبر: النهائي (الفائز من مباراة 5 × الفائز من مباراة 6).

وأُجريت قرعة البطولة قبل نحو 3 أشهر من موعد انطلاق نسخة العام الحالي 2019، التي ستقام في قطر لأول مرة، بين 11 و21 ديسمبر المقبل.