العثور على جثة بطلة أولمبية إسبانية بعد 10 أيام من اختفائها

بطلة التزلج الإسبانية السابقة بلانكا فرنانديز أوتشوا

عثر أفراد الحرس المدني الإسباني، على جثة بطلة التزلج الإسبانية السابقة بلانكا فرنانديز أوتشوا، التي كانت قد فقدت منذ أغسطس الماضي، في منطقة لا بينوتا الجبلية بمدريد.

ويأتي العثور على الجثة في اليوم الثالث من عملية البحث، عن المتزلجة السابقة، التي شوهدت للمرة الأخيرة في متجر للأطعمة بمدريد في 24 أغسطس الماضي، حسبما أفاد موقع «24».

وكانت السلطات عثرت، الأحد الماضي، على سيارة فرنانديز أوتشوا داخل مرآب خاص لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة في بلدة ثيرثيديا في العاصمة مدريد.

وبدأت الشرطة الوطنية الإسبانية البحث عن البطلة الأولمبية، منذ أن أبلغت ابنتها عن اختفائها بعد أن تركت هاتفها في المنزل، وأبلغت أسرتها أنها ستذهب لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة لبضعة أيام.