صفقة نيمار تهدد مستقبل 8 لاعبين مع برشلونة وريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 09:05 مساء

أكدت جريدة «أس» الرياضيية الإسبانية الشهيرة أن صفقة النجم البرازيلي نيمار تهدد مستقبل 8 لاعبين من برشلونة وريال مدريد.

وذكرت الجريدة في تقرير لها أن برشلونة مستعد لدفع 120 مليون بالإضافة إلى لاعبه كوتينيو أو عثمان ديمبلي وراكيتيتش أو الثنائي سيميدو، وتوديبو، بالمقابل يعرض ريال مدريد دفع 180 مليون يورو بشرط أن يتمكن النادي من بيع جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، وكيلور نافاس، ولوكا مودريتش، ليكون المبلغ متوفرًا لاتمام الصفقة.

ولفتت جريدة «أس» إلى أن  إدارة باريس سان جيرمان ووكيل أعمال نيمار لا يمانعان رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

كما أشارت الجريدة إلى أن ريال مدريد لن يقبل بضم نيمار على سبيل الإعارة لارتفاع القيمة المالية كثيرًا التي سيتوجب على إدارة الملكي دفعها إذا حصلت على خدماته على سبيل الإعارة.

ويضغط نيمار على إدارة سان جيرمان للرحيل هذا الصيف، لا سيما بعدما تعنت النادي الفرنسي في عودة النجم البرازيلي إلى صفوف برشلونة.

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

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