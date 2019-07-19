الشرطة الفرنسية تتأهب خشية وقوع أعمال شغب بسبب نهائي كأس أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 08:44 مساء

نشرت عدة مدن فرنسية، تعزيزات أمنية، اليوم الجمعة، تحسبًا لوقوع أعمال شغب بعد نهائي كأس أمم أفريقيا بين المنتخبين الجزائري والسنغالي، على خلفية الحوادث التي وقعت خلال احتفالات الجالية الجزائرية بنتائج فريقها في مباريات النسخة الحالية بالبطولة.

وأعلن قائد شرطة باريس، ديديه لالمنت، عن نشر ألفين و500 شرطي، وحرس درك حول الإليزيه، وهو نفس العدد الذي انتشر حين تم اعتقال عشرات الأشخاص لمشاركتهم في نهب متاجر وأعمال شغب عقب تأهل الجزائر لنهائي البطولة، وفقًا لموقع «كوورة».

وفي مارسيليا، التي تضم ثاني أكبر جالية جزائرية في فرنسا، قررت قيادة الشرطة نشر 500 شرطي من قوات حفظ النظام، وفي ليون، تقرر نشر 600 شرطي وصدر مرسوم يحظر بيع الكحوليات خارج الحانات أواستخدام الشماريخ أوالألعاب النارية.

وفي بعض المناطق الأخرى تم حظر تغطية الوجوه لإخفاء الهوية، وفرضت مونبلييه حظر التجول ليلًا للأطفال أقل من 14عامًا وحدهم.

وتسعى السلطات الفرنسية بذلك لتجنب تكرار ما حدث حين تم اعتقال 282 شخصًا في جميع أنحاء البلاد خلال حوادث تزامنت مع احتفالات المشجعين الجزائريين.

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