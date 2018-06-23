سويسرا تضع صربيا في مواجهة نارية مع البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 01:12 صباحا

حقق منتخب سويسرا فوزًا صعبًا على نظيره الصربي، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لمونديال روسيا التي تضم البرازيل وكوستاريكا.

وبهذا الفوز وضعت سويسرا البرازيل وصربيا في مواجهة نارية عندما يلتقيان في أخر مباريات المجموعة حيث سيلعب  المنتخب البرازيلي من أجل الفوز تحسبًا لأي مفاجئة رغم أن التعادل يكفي نيمار ورفاقه للصعود إلى الدور الستة عشر خاصة أن سويسرا أمامها مبارة أسهل نسبيًا أمام كوستاريكا بينما لاحل أمام صربيا إلا الفوز على البرازيل لتصعد إلى دور الستة عشر.  

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف صربيا الوحيد في الدقيقة 5، بينما سجل جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري هدفي سويسرا في الدقائق 52 و90 على الترتيب.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط بالتساوي مع البرازيل التي تتصدر المجموعة بفارق الأهداف، وتوقف رصيد صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليتأجل حسم المتأهلين للدور المقبل إلى الجولة الأخيرة.

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