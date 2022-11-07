Atwasat

«التجارة العالمية» تحض الدول على رفع العوائق أمام السلع البيئية لمكافحة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 04:40 مساء
«التجارة العالمية» تحض الدول على رفع العوائق أمام السلع البيئية لمكافحة التغير المناخي
شعار منظمة التجارة العالمية. (الإنترنت)
alwasat radio

حضت منظمة التجارة العالمية الإثنين الدول على إزالة العوائق التجارية من أمام السلع والخدمات البيئية من أجل المساعدة في مكافحة التغير المناخي.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي عن التجارة العالمية أنه يجب ألا توضع التجارة الدولية في مواجهة أزمة المناخ. ويأتي هذا التقرير بينما يجتمع قادة العالم في منتجع شرم الشيخ في مصر في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 الذي انطلق الأحد ويستمرّ حتى 18 نوفمبر، وفق «فرانس برس».

وأوضحت منظمة التجارة العالمية أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التجارة ليست سوى مصدر لانبعاثات الغازات، معتبرة أن التجارة يمكن أن تساعد أيضا في انتشار الابتكارات والتكنولوجيا الخضراء.

التجارة قوة من أجل الخير للمناخ،
وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في مقدمة التقرير إن «التجارة قوة من أجل الخير للمناخ، وجزء من الحل لتحقيق انتقال مرن وعادل لخفض انبعاثات الكربون».

وأضافت وزيرة المالية والخارجية النيجيرية السابقة «تقدر منظمة التجارة العالمية أن خفض التعرفات الجمركية والتدابير غير الجمركية المفروضة على السلع البيئية المتعلقة بالطاقة يمكن أن يزيد إجمالي الصادرات من هذه المنتجات بنسبة خمسة بالمئة بحلول عام 2030، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون».

-  غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
-  ماكرون يريد «ممارسة ضغوط» على الدول الغنية غير الأوروبية لتدفع حصتها في مجال المناخ

ووفقا لخبراء الاقتصاد في المنظمة العالمية، فإن التحسينات في كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل صافي انبعاثات الكربون بنسبة 0.6 بالمئة.

وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية على السلع البيئية أقل نسبيا من تلك المفروضة على السلع الأخرى، إلا أنها تظل مرتفعة نسبيا في البلدان المنخفضة الدخل، وفقا للتقرير.

توليد انبعاثات جراء الإنتاج والنقل
وقالت أوكونجو إيويالا «بينما تتسبب التجارة نفسها بتوليد انبعاثات جراء الإنتاج والنقل، فإن التجارة والسياسات التجارية يمكن أن تسرّعا نشر التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات، وتعززا الحوافز لمزيد من الابتكار مع خلق وظائف المستقبل».

وأشارت الى أن التجارة أدت دورا مهما في الاستجابة المناخية العالمية، مستشهدة بكيفية خفض كلفة الألواح الشمسية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأضافت رئيسة منظمة التجارة العالمية أن «خفض الكلفة نحو 40 بالمئة، يعود في جزء منه الى جعل تقليص الانتاج ممكنا من خلال التجارة الدولية وسلاسل القيمة». ولفتت إلى أن «فتح تجارة السلع والخدمات البيئية أكثر يمكن أن يحقق المزيد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات ...
طيارو الخطوط الجوية الكينية يواصلون إضرابهم لليوم الثاني
طيارو الخطوط الجوية الكينية يواصلون إضرابهم لليوم الثاني
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع من أجل السلام
العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع من أجل...
«وول ستريت»: مجموعة «ميتا» تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها
«وول ستريت»: مجموعة «ميتا» تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار...
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس
سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس...
المزيد
اكتشاف 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قرب حقل كاريش
اكتشاف 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قرب حقل كاريش...
«التجارة العالمية» تحض الدول على رفع العوائق أمام السلع البيئية لمكافحة التغير المناخي
«التجارة العالمية» تحض الدول على رفع العوائق أمام السلع ......
حريق «محدود» في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران
حريق «محدود» في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران...
«وول ستريت»: مجموعة «ميتا» تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها
«وول ستريت»: مجموعة «ميتا» تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها...
العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع من أجل السلام
العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط